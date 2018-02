Oposição ameaça CPI no Senado para investigar cartões A oposição reforçou a ameaça de criar no Senado uma CPI para investigar os cartões corporativos, caso o governo não abra mão de cargos de comando da comissão mista, mas há senadores que admitem testar a comissão antes de partir para outra. "Nós vamos forçar por todos os meios a CPI mista e desejamos que ela funcione", disse o senador Sérgio Guerra (PE), presidente nacional do PSDB, durante encontro de vereadores da legenda em São Paulo. "Se o governo não tiver juízo e ficar contra a opinião pública do país, contra a democracia, contra todos, tudo é possível. Inclusive a CPI só do Senado", acrescentou Guerra. Enquanto o governo tem maioria na Câmara dos Deputados, no Senado ele não tem controle. Parlamentares governistas já escolheram para presidir a CPI mista o senador Neuto de Conto (PMDB-SC) e como relator o deputado Luiz Sérgio (PT-RJ). O líder do PSDB no Senado, Arthur Virgílio (AM), prefere cumprir o ritual de instalação e início da CPI antes de partir para uma comissão em apenas uma Casa. "Não sou a favor de abandonarmos a CPI. Sou a favor de testarmos a maioria (do governo), colocando tudo o que é requerimento indigesto", disse o senador que também participou do evento. Ele sugere que logo no início dos trabalhos, a oposição investigue os cartões corporativos utilizados pela Presidência e convoque os ministros envolvidos. "Se percebermos que não querem apurar nada, então se iria para uma CPI do Senado", acrescentou. Quanto a uma CPI em São Paulo para investigar o uso de cartões de débito pelo governo de José Serra (PSDB), Sérgio Guerra afirmou que são duas situações diferentes. "Em Brasília o quadro foi apurado pela Controladoria Geral da União e pelo Tribunal de Contas. Há desajustes, desequilíbrio e irregularidades concretas que já produziram a demissão de uma ministra", disse o senador. Para ele, em São Paulo, não há denúncias concretas. "Não podemos trabalhar sobre hipóteses." Virgílio, no entanto, se disse a favor de uma CPI no Estado, se houver um fato determinante. Ele defendeu, ainda, que o governador abra todas as contas do cartão de débito, mesma exigência que o senador faz ao governo Lula em relação aos cartões corporativos.