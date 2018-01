Oposição admite que usará invasão em campanha Integrantes dos partidos de oposição admitem que o episódio da invasão do Congresso pelo MSLT deverá ser usado na campanha eleitoral contra a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mesmo sem ter ainda uma estratégia organizada para tratar do assunto, esses políticos reconhecem que a presença de Bruno Maranhão, integrante da Comissão Executiva Nacional do PT, no comando da invasão é um dado muito forte para ser desprezado numa eleição nacional. Para o líder do PFL na Câmara, deputado Rodrigo Maia (RJ), o quebra-quebra dentro do Congresso é "uma imagem muito forte". "É natural que o cidadão faça um link com o PT e com o presidente Lula quando souber que a invasão do Congresso foi comandada por uma pessoa do diretório nacional do PT. É mais uma imagem muito forte entre tantas que envolveram pessoas do partido do presidente nos últimos tempos", avalia. Informalmente, parlamentares do PSDB acham que o impacto da baderna no Congresso poderá causar prejuízos eleitorais à campanha de Lula, justamente no momento em que ele tem uma confortável vantagem sobre o tucano Geraldo Alckmin nas pesquisas de intenção de voto. Por conta disso, esses parlamentares defendem que seja reforçada a informação sobre a ligação direta de Bruno Maranhão com o PT, onde ocupa o posto de secretário de movimentos populares na Comissão Executiva Nacional do partido. No plenário, o senador José Jorge (PFL-PE), candidato a vice-presidente na chapa de Alckmin, fez questão de citar o envolvimento direto de Bruno Maranhão na vida partidária do PT. Além de ter sido fundador do partido, em 1980, Bruno presidiu o PT pernambucano entre 1983 e 1985. Disputou também duas eleições majoritárias pela legenda. Perdeu as duas, quando disputou o Senado em 1982 e a Prefeitura do Recife em 1985. Outros dirigentes pefelistas também falaram no plenário para criticar Lula e o governo por conta do episódio. "Essa imagem de baderna já está correndo o exterior denegrindo a imagem do Brasil. Os bonés desses dois, MST e MLST, foram usados pelo presidente Lula", afirmou o líder do PFL no Senado, José Agripino Maia (RN), que disputou a indicação vice-presidente na chapa de Alckmin e acabou perdendo a vaga para José Jorge. "O que vai acontecer com esse Bruno Maranhão? Vai ser expulso do PT? Não vão expulsar ninguém. Daqui a quatro, cinco dias, eles não vão falar mais nada. Não vai acontecer nada como ocorreu em relação aos participantes do mensalão. Mas vamos reagir e ficar vigilantes em defesa das instituições do Brasil", continuou o líder do PFL.