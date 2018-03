Oposição adia reunião para discutir pedido de impeachment de Dilma

Atualizado às 22h51

Brasília - Líderes da oposição na Câmara e no Senado cancelaram nesta quarta-feira, 6, a reunião na qual discutiriam a estratégia do bloco sobre o encaminhamento do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. PSDB, DEM, SD e PPS querem entregar novas informações ao jurista Miguel Reale Júnior, que produz um parecer para dar embasamento jurídico à tentativa de afastar Dilma.

O líder do PSDB na Câmara, Carlos Sampaio (SP), entusiasta do impeachment, se encontrará na segunda-feira com Reale Júnior para encaminhar os novos documentos, entre eles a defesa do ex-diretor de Abastecimento da Petrobrás Paulo Roberto Costa, ao Tribunal de Contas da União (TCU).

No documento, Costa responsabiliza Dilma pela compra da Refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, em 2006. O TCU apontou prejuízo de US$ 792 milhões no negócio.

“O senador Aécio Neves (presidente do PSDB), face aos novos documentos e informações levantados pela CPI da Petrobrás, e diante da apresentação da defesa de Paulo Roberto Costa no Tribunal de Contas da União em relação à compra da Refinaria de Pasadena, solicitou ao líder do PSDB na Câmara que se reúna, no início da próxima semana, com Miguel Reale Júnior a fim de que o ex-ministro da Justiça possa considerar e incluir esses fatos novos no parecer que está fazendo a pedido do PSDB”, diz nota divulgada pelos tucanos, que semana passada já haviam adiado uma decisão sobre o impeachment.

O PSDB está dividido quanto ao tema, mas setores majoritários do partido defendem que nada seja feito agora, por ausência de clima político.