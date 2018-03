Oposição adia leitura do parecer da PEC da DRU A oposição conseguiu adiar a leitura do relatório da proposta de emenda constitucional (PEC) que prorroga a Desvinculação de Receitas da União (DRU) por mais quatro anos. O parecer seria lido hoje, às 15 horas, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. O líder do DEM no Senado, Demóstenes Torres (GO), questionou o não cumprimento de um dispositivo regimental que determina a publicação da chegada da matéria ao Senado no Diário Oficial. A PEC foi lida no plenário da Casa e não houve tempo hábil para a publicação.