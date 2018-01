Oposição acusa Roriz de pregar violência contra esquerdistas Partidos de oposição, entre eles o PT, enviaram nesta quinta-feira uma carta ao Ministério da Justiça e ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) acusando o governador do Distrito Federal, Joaquim Roriz (PMDB), de pregar a violência contra militantes e políticos de esquerda. "Estamos numa ação preventiva: se algo acontecer com um de nossos colegas, Joaquim Roriz será o responsável", disse o deputado Geraldo Magela (PT-DF). Sem acusar diretamente o governador, o ex-deputado Chico Vigilante (PT) disse ter recebido a informação de um policial sobre um suposto plano para matá-lo. "Na última terça-feira, um integrante do corpo policial me disse que eu poderia ser assassinado", disse Vigilante, sem dar mais detalhes sobre o caso. Magela lembrou que, em uma solenidade, há mais de um ano, Roriz disse que qualquer cidadão que estivesse usando roupa vermelha, cor usada pelo PT e o PC do B, estaria "correndo risco de vida". "Se tiver alguém aqui da cor vermelha, cuidado. Ele está correndo risco de vida. Se algo acontecer, não tenho culpa, não tenho nenhuma responsabilidade", afirmou Roriz em cerimônia em julho de 2000. As declarações do governador foram reproduzidas em reportagens publicadas pelo jornal Correio Braziliense, cujas cópias foram distribuídas hoje aos jornalistas pelos partidos de oposição. No documento, assinado pelo PT, PC do B, PDT, PSB, PPS, PMN e PHS, os partidos pedem que o Ministério da Justiça e o TSE tomem providências contra o "comportamento" do governador. "Não estou pedindo proteção policial neste momento, o que eu quero é que o Ministério da Justiça e a Polícia Federal acompanhem o caso", disse Magela. Pré-candidato ao governo do Distrito Federal, Magela disse não temer que o "alerta" seja interpretado como uma atitude eleitoreira, já que deverá ser adversário de Roriz - candidato à reeleição - na campanha deste ano. "Nós preferimos correr o risco de sermos acusados de oportunistas. O que não podemos é correr o risco de perder novamente algum companheiro", disse o deputado, referindo-se à morte do ex-prefeito de Santo André Celso Daniel.