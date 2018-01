OPINE: Você acha que o Ibama dificulta o progresso do País? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu dividir em dois o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Uma parte do Ibama cuidará do licenciamento ambiental e tudo o que se referir à área. A outra parte tratará das unidades de conservação da natureza. A decisão de Lula foi tomada para contornar as dificuldades impostas pelo Ibama para conceder as licenças ambientais dos projetos de infra-estrutura que o governo considera fundamentais para impulsionar o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) - como o das hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio, no Rio Madeira, em Rondônia. Lula declarou na semana passada que, por causa da ?proteção de um bagre?, licenças ambientais eram negadas. Depois do desabafo de Lula ao Conselho Político, começou uma série de afastamentos de funcionários do Ibama. Você concorda com o presidente Lula que o Ibama dificulta o desenvolvimento do País? Clique aqui, dê sua opinião e leia outros comentários