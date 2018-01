Opine: salário do presidente Lula pode subir 82% O presidente da Câmara, Arlindo Chinaglia (PT-SP), pretende propor um aumento de 82,8% no salário do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O valor passaria de R$ 8.885,48 - em 2003, quando foi concedido o último reajuste - para R$ 16.250,42, que é o valor proposto para os salários dos parlamentares. O valor está acima da proposta anterior: 26,49%, que corresponde à inflação acumulada de fevereiro de 2003 a fevereiro deste ano. A cifra também ultrapassa o porcentual de reajuste do salário mínimo no período de abril de 2003 a abril de 2007: 58.3%. Clique aqui, dê sua opinião e leia outros comentários