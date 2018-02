Operadoras de cabo terão de ceder dois canais A medida provisória que criou a TV pública inclui um artigo que obriga todas as operadoras de transmissão paga, por assinatura, a deixar dois canais disponíveis para o governo - e de graça. "As prestadoras de serviços (...) deverão tornar disponível, gratuitamente, dois canais destinados ao Poder Executivo Federal, a serem operados pela EBC, um deles para o estabelecimento da Rede Nacional de Comunicação Pública e outro para a transmissão de atos e matérias de interesse do governo federal", diz o artigo 29.