Operação Resplendor prende cúpula da PF em Volta Redonda

A cúpula da Delegacia da Polícia Federal (PF) em Volta Redonda, no Sul Fluminense, foi presa nesta quarta-feira, 25, em operação realizada pela Superintendência da PF no Rio. Foram detidos nesta manhã, o delegado-titular, César Augusto Gomes Gaspar , o delegado-substituto, Gustavo Stteel, o chefe do Núcleo de Operações, Sérgio Vinícius de Oliveira e três agentes da delegacia sob a acusação de formação de quadrilha armada, corrupção ativa e passiva. Ao todo, o MPF de Volta Redonda ofereceu denúncia à Justiça contra 58 integrantes da quadrilha. Os policiais federais foram denunciados por suposto envolvimento com 18 empresários acusados de transportar clandestinamente e adulterar combustíveis. Segundo a PF, o grupo atuava com apoio de policiais civis e militares. Foram expedidos pela Justiça 40 mandados de prisão preventiva: sete policiais federais, cinco policiais civis, nove policiais militares, 18 empresários e um despachante. Até o momento, além dos seis policiais federais, foram presos, segundo a PF, um policial civil no Rio, um PM em São Paulo, e 10 empresários, dos quais três em São Paulo. A investigação começou há cerca de seis meses, de acordo com a PF, a quadrilha trazia o combustível de São Paulo em caminhões com notas fiscais frias e em alguns casos sem nota. As investigações apontam que a quadrilha pagava uma mensalidade aos policiais para continuar agindo sem fiscalização. Texto ampliado às 14h53