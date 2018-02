Operação Martelo apura fraudes no Amazonas e Rondônia Com o objetivo de combater organizações criminosas suspeitas de cometer fraudes em licitações, corrupção de servidores públicos e desvio de recursos públicos, foi deflagrada hoje (07) a "Operação Martelo". Em nota, a Receita Federal informa que as ações ocorrem simultaneamente nos municípios de Manaus e Parintins (AM) e em Porto Velho (RO). O texto ressalta também que os valores das fraudes superam o montante de R$ 40 milhões, envolvendo licitações e contratos públicos suspeitos de irregularidades.