Operação da PF prende três doleiros em Pernambuco A Polícia Federal prendeu nesta terça-feira, 29, três doleiros em Pernambuco, numa operação que investiga esquema internacional de evasão de divisas e transações ilegais de câmbio. Entre as ações, foram apreendidos US$ 8 milhões em uma empresa. A PF não informou, por ora, se essa operação tem ligação com a Lava Jato.