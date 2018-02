Operação da PF combate tráfico de pessoas em obras do Minha Casa

Brasília - A Policia Federal deflagrou nesta quarta-feira, 15, a Operação Liberdade para coibir o tráfico de pessoas em obras do programa Minha Casa Minha Vida. Segundo as investigações, trabalhadores de Bangladesh eram recrutados por uma empresa que prestava serviços para uma das empreiteiras do programa do governo federal.

A quadrilha aliciava os trabalhadores com falsas promessas de salário US$ 1 mil a US$ 1.500 e cobravam até US$ 10 mil pela imigração ilegal.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A PF realiza buscas nas residências dos investigados e nos alojamentos dos estrangeiros. Os policiais vão cumpri 14 mandados judiciais expedidos pela Justiça Federal de Brasília.