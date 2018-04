Operação Carne Fraca 'explicita o fato de não termos limite para nada', diz Renan

BRASÍLIA - O líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros (AL), subiu o tom contra a Polícia Federal (PF) e o Ministério Público Federal (MPF) nesta terça-feira, 21. Em discurso no plenário da Casa, Renan afirmou que a Operação Carne Fraca, da PF, "explicita o fato de não termos mais limite para nada" no Brasil.

O peemedebista disse o Senado tem que "colocar uma resistência" contra este tipo de ação e o Supremo Tribunal Federal (STF) deve "fazer a sua parte". Renan avaliou que a Operação Carne Fraca, que investiga corrupção de agentes do Ministério da Agricultura e apontou esquema de venda de carne ilegal, foi desproporcional.

"Como em função de desvio de função, em função de corrupção de servidor público, você mobiliza neste País, em um momento de dificuldade, mil policiais da Polícia Federal?", questionou. Fazendo referência aos responsáveis pelas operações, Renan disse que "esse pessoal, mais do que nunca, está demonstrando que vai forçando a barra, forçando a barra e não há mais limite constitucional".

"Como é que pode, senhor Presidente, o Ministério Público chegar ao cúmulo de fazer vazamentos e dizer que esse vazamento que se fez e que expôs pessoas ao noticiário é um vazamento em off? Isso é uma confissão de abuso de autoridade, e o País tem fechado os olhos para isso. Nós não podemos concordar com isso. Concordar com isso é desfazer o juramento de que nós íamos proteger, defender e nos guiar pela Constituição Federal", declarou o senador.

Renan reclamou que os senadores têm sido impedidos de votar projetos que considera importantes, como o que atualiza a lei de abuso de autoridade, por serem constantemente acusados de tentar atrapalhar as investigações. "O domínio das corporações para além da nossa Constituição já não tem limite. E os argumentos são os mesmos. Aqui, quando nós ficamos contra o supersalário com dinheiro público, disseram: 'Isso aí é contra a Lava Jato'. Quando nós exigimos a votação do abuso de autoridade, disseram: 'Isso aí é contra a Lava Jato'. (...) Até a lista para candidatos, que é uma matéria polêmica, serviu de argumentos para editorial de jornais de que também a lista era contra a Lava Jato. Este País está emburrecendo", afirmou Renan.