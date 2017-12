Operação Aço Forte revela desvio de verba pública no Pará e em Minas A Polícia Federal de Minas Gerais e do Pará e auditores da Receita Federal de Marabá desencadearam, nesta quinta-feira, a Operação Aço Forte, para apurar suposto desvio de alguns milhões de reais de recursos da extinta Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), repassados a uma empresa do ramo siderúrgico de Marabá. A verba seria proveniente do Fundo de Investimento da Amazônia (Finam). A PF irá cumprir mandados de busca e apreensão nos dois Estados. De acordo com auditores da Receita em Marabá, foram criadas empresas de fachada, com a utilização de "laranjas" para encobrir o desvio de recursos públicos, além da realização de negócios fraudulentos por meio de outras empresas já existentes.