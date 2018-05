Operação Abate: Stephanes alega ser difícil agir em RO

O ministro disse ter nomeado um profissional de sua confiança para acompanhar as investigações da PF e do MPF. Esse técnico, disse Stephanes, ficou 52 dias em Rondônia comandando interinamente a superintendência. De acordo com ele, só depois das conclusões dos inquéritos é que será nomeada a nova direção da superintendência. Aos deputados, o ministro admitiu a possibilidade de falhas. "Desvios existem numa organização tão grande", afirmou.

O tema da audiência pública na Câmara é a "Operação Abate", deflagrada em junho pela PF e pelo MPF em Rondônia com o objetivo de apurar a prática de diversos crimes cometidos para favorecer empresas frigoríficas, laticínios e curtumes fiscalizados pela Superintendência Federal da Agricultura no Estado. Na época, a PF informou, em nota, que "além de frigoríficos, laticínios e curtumes, foi identificado um importante grupo econômico com sede em Mato Grosso, responsável pelo pagamento de propinas a servidores públicos da superintendência, Banco da Amazônia, Ministério da Integração Nacional, Agência Nacional de Energia Elétrica e Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso".