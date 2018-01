Onyx: PEC de MPs 'traduz interesse do governo' O vice-líder do DEM na Câmara, Onyx Lorenzoni (RS), afirma que a proposta de emenda constitucional (PEC) sobre a tramitação de medidas provisórias (MPs), aprovada na Câmara, traduz apenas os interesses do governo e não promove mudanças reais no modelo de edição das medidas provisórias. Para ele, a emenda é apenas ?o azeitar de um rolo compressor?. Segundo Lorenzoni, o que foi discutido no Congresso foi diferente da proposta apresentada. "Vínhamos discutindo dar a possibilidade de o parlamento ter independência e autonomia. Que tivesse condição de questionar as medidas provisórias. Mas não é nada disso o que se vê. O que se vê é apenas o azeitar de um rolo compressor", criticou. "O presidente e o relator desse processo apenas defendem os interesses do governo. As medidas provisórias vão continuar tão imperiais quanto são hoje", completou. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.