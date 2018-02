Onyx faz queixa-crime no Supremo contra Renan

BRASÍLIA - O deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS) apresentou nesta terça-feira, 6, ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma queixa-crime contra o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL).

O ex-relator na Câmara dos Deputados das medidas de combate à corrupção entrou com ação contra o senador por calúnia, difamação e injúria. O que motivou a ação foi um discurso do peemedebista, no qual ele insinuou que o deputado deveria ser submetido a um teste de integridade por ter supostamente recebido recursos de caixa 2 da indústria armamentista na campanha de 2010.

O teste de integridade, proposto pelo Ministério Público Federal no pacote anticorrupção, foi uma das medidas retiradas pela Câmara durante a votação da proposta. Consistiria na simulação de situações sem o conhecimento da pessoa para verificar a predisposição de cometer atos ilícitos.

Ao Estado, o deputado disse que foi agredido de forma “absolutamente desqualificada e indevida” após o juiz federal Sérgio Moro elogiá-lo em audiência pública no Senado, na semana passada.

O evento foi promovido pelos senadores para discutir o projeto de lei que trata de abuso de autoridade e estava previsto para ser votado ontem no plenário.

“Só quero mais uns aninhos (de cadeia) para ele (Renan), que merece. Vai brincar com a honra de quem ele quiser, menos com a minha. Ele mede todo mundo pela régua dele”, disse Lorenzoni após protocolar a queixa-crime no Supremo.

Na ocasião, o peemedebista usou ironia ao se referir ao deputado do DEM. “Com todo respeito, e em favor dele, eu queria dizer que o teste de integridade vai fazer muita falta, porque pesava sobre ele uma acusação de ter recebido caixa 2 de indústria das armas, e seria uma oportunidade para que ele, nesse teste, pudesse demonstrar o contrário, com o meu apoio”, disse Renan na audiência realizada no Senado.

Lorenzoni afirmou que recebeu legalmente a contribuição para a campanha eleitoral e que todos os recursos foram declarados à Justiça. Agora, aguarda apenas a definição do ministro que vai relatar o processo. O nome do relator deve ser definido ainda hoje. “Não vou largar o pescoço dele não”, afirmou.

Procurada, a assessoria de Renan não respondeu.

Anticorrupção. O pacote com as medidas anticorrupção aprovado pela Câmara recebeu 11 emendas que modificaram vários pontos propostos pelo Ministério Público Federal, gerando polêmica e críticas.

O texto agora tramita no Senado, onde deve ser analisado primeiro pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ).