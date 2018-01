Onyx diz que recorreu ao MPF contra 'mentira' de Graça

No dia 17 deste mês, a Petrobras admitiu que "empregados ou ex-empregados" da estatal receberam propina da empresa holandesa SBM Offshore, responsável pelo aluguel de embarcações para a petroleira. Segundo a presidente da estatal, Graça Foster, desde maio a companhia foi informada pela empresa holandesa do pagamento de propina. A executiva afirmou que "imediatamente" suspendeu a participação da fornecedora em licitações.

A queixa-crime de Onyx foi encaminhada ao procurador da República Marcus Marcelus Gonzaga Goulart, chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal. "Não é admissível que uma presidente de uma companhia desse porte venha ao Congresso Nacional e minta, omita e esconda informações vitais", criticou o deputado do DEM. "Se ela foi capaz de fazer isso para o Congresso Nacional, o que mais pode fazer?", questionou o deputado gaúcho.

O parlamentar defendeu que seja realizada uma sessão para aprovar a convocação do empresário Julio Faerman, suspeito de ter dado propinas a funcionários da companhia para obter contratos bilionários de locação para a SBM. Onyx disse também que é preciso analisar a quebras de sigilo bancário de Faerman ou de suas empresas.

Onyx Lorenzoni e o deputado e senador eleito Ronaldo Caiado (DEM-GO) criticaram o fato de a comissão ter marcado para esta tarde o depoimento da diretora-geral da Agência Nacional de Petróleo (ANP), Magda Chambriard. Segundo eles, a iniciativa tem por objetivo retirar o foco das acusações de desvios de corrupção que envolvem a Petrobras. "Nós estamos vendo esta manobra que o governo está praticando para levar a CPI para ser quase inconclusa ao final da legislatura", afirmou Caiado.

Dilma e Lula

Caiado eleito cobrou a realização de uma sessão de votação de requerimentos na próxima terça-feira a fim de tentar chamar a presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para depor.

No caso de Dilma, trata-se de um convite (sob o qual ela poderá se recusar a comparecer, mesmo se o pedido for aprovado). A intenção é que ela explique o teor da reportagem da revista VEJA. O material aponta que o ex-diretor de Abastecimento da Petrobras Paulo Roberto Costa teria informado Dilma em 2009 sobre irregularidades em obras da companhia. À época, a presidente era ministra-chefe da Casa Civil. Pelos mesmos fatos, Caiado defende a aprovação de uma convocação de Lula. Se for aprovada a convocação, ele terá obrigatoriamente de comparecer. A comissão já possui outros pedidos para ouvir Lula e Dilma, não apreciados até o momento.