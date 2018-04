ONU: País é lanterna em cota de mulheres no Congresso Apenas 9% dos parlamentares brasileiros são do sexo feminino, o que coloca o País na lanterninha entre países que dispõem de uma legislação de cotas para mulheres na política - entre eles, nações africanas e latino-americanas, como Ruanda (com 48,8%), Moçambique (34,8%), África do Sul (33 %), Uganda (30,7%), Argentina (40%) e Costa Rica (36,8%). Em 1997, quando do advento das cotas, nosso índice era 6,6%. A média mundial está hoje em 18,4%. Os dados são do relatório 2008/2009 do Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher (Unifem), da Organização das Nações Unidas (ONU), hoje, no Rio, com a presença da ministra-chefe da Secretária Especial de Políticas para as Mulheres, Nilcéa Freire.