ONU lançará relatório anual sobre desenvolvimento no Brasil

A ONU escolheu o Brasil como sede do lançamento do Relatório do Desenvolvimento Humano 2007. Neste ano, o documento do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) tem como tema a mudança climática e será apresentado no dia 27 de novembro, em Brasília. Um dos objetivos do lançamento no Brasil é reforçar a importância do país nas discussões sobre o clima e sobre a relação entre o tema e o combate à pobreza. Na abertura, o documento traz uma epígrafe do líder sindical de seringueiros da Amazônia e ativista ambiental Chico Mendes, assassinado em 1988. A tradução do título em inglês do relatório é "Enfrentando a Mudança Climática: Solidariedade em um Mundo Dividido". Na página de promoção do relatário na internet, o Pnud diz que a mudança climática é o maior desafio enfrentado pela humanidade no início do século 21 e que um fracasso nessa área abre a perspectiva de retrocessos sem precedente no desenvolvimento humano. O relatório de 2006 teve como tema a crise global de água e foi lançado na Cidade do Cabo, na África do Sul. O lançamento do relatório em Brasília será precedido de uma visita ao país do secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, que deverá se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ban Ki-moon deve passar pelo país entre 11 e 13 de novembro, em escala de uma viagem que incluirá ainda Argentina e Chile. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.