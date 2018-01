ONU criminaliza exploração infantil em 89 países O Brasil ganha um importante reforço para combater a exploração sexual de crianças. Ontem, a Unicef (agência da ONU para a infância) anunciou a entrada em vigor do protocolo internacional contra a venda de crianças, contra a prostituição e pornografia infantil, obrigando a todos os países a criminalizar a atividade. O tratado ainda abre a possibilidade para que o Brasil, por exemplo, peça que um governo estrangeiro processe um cidadão seu pelo crime cometido no Brasil. Em muitos casos, o autor do crime é estrangeiro e consegue escapar de uma punição saindo do país onde cometeu o crime. Na avaliação da Unicef, existem mais de 100 mil crianças e mulheres no Brasil sendo exploradas sexualmente, principalmente nas cidades de Salvador, Recife, Fortaleza e Manaus. A situação brasileira, como uma das piores do mundo, sendo superada apenas pelos Estados Unidos, Índia e Tailândia. A Unicef aponta que a pobreza, a discriminação, o crime organizado e o comércio de drogas são os principais elementos que geram a exploração sexual no Brasil. "As meninas são seduzidas por promessas de trabalho no exterior e de uma boa educação", afirma um porta-voz da Unicef. Segundo dados da organização, cerca de um milhão de meninas entram por ano para o comércio lucrativo do sexo, que só na Tailândia gera US$ 300 milhões. "Milhões de crianças estão sendo vendidas e compradas como animais e usadas como escravos sexuais", afirma a diretora da Unicef, Carol Bellamy. Uma das obrigações dos países será o estabelecimento de um mecanismo de cooperação para a troca de informações sobre os criminosos. O tratado ainda obrigará os países a apresentarem à ONU um relatório a cada dois anos sobre a situação da exploração sexual de crianças. Aderiram ao novo protocolo 89 países e a esperança da Unicef é de que esse número aumente nos próximos meses.