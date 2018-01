ONS defende-se de críticas da Aneel sobre apagão O Operador Nacional do Sistema (ONS) divulgou um comunicado no qual defende-se das críticas recebidas da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) em conseqüência dos procedimentos adotados durante o apagão da última segunda-feira. O ONS nega que tenha perdido a capacidade de controlar o sistema elétrico durante o apagão, ao contrário do que afirmou a Aneel. Segundo a nota, o comando do Sistema Interligado Nacional (SIN) fica em Brasília, e opera mesmo com falta de energia. A nota informa que houve problema apenas com o gerador do Centro Regional Sudeste, localizado no Rio de Janeiro. O comunicado diz ainda que foi rotineira a autorização para que fossem feitos serviços de manutenção nas linhas de transmissão Ilha Solteira-Água Vermelha e Ilha Solteira-Bauru, e que isto não colocava em risco o sistema. O ONS argumenta ainda que a lentidão na volta da energia decorreu de problemas em equipamentos das empresas, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. O órgão informa que "está recomendando aos agentes do setor elétrico uma especial atenção na revisão dos equipamentos vitais que possam afetar o processo de recomposição fluente do sistema". O ONS voltou ainda a negar que tenha havido qualquer relação entre o acidente do dia 21 e o racionamento de energia. Segundo a nota, nesta época do ano é normal dar prioridade à geração de energia nas usinas do rio Paraná, inclusive em Itaipu, e poupar as usinas localizadas nas cabeceiras dos rios Grande e Paranaíba. O objetivo deste procedimento é o de aproveitar a estação úmida para recuperar os reservatórios do Sudeste. "Esta é a política usualmente adotada nesta época do ano, visando a otimização integrada dos recursos energéticos existentes", concluiu a nota.