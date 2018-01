ONS dá sua versão final para apagão Uma falha no sistema de proteção do circuito que liga a usina de Ilha Solteira, no rio Paraná, à subestação de Araraquara foi a causa do blecaute que deixou às escuras dez estados e o distrito federal na segunda-feira. O sistema da linha 1 do circuito, que estava em condições de uso, foi acionado indevidamente logo após o rompimento da linha 2. A paralisação das duas linhas gerou um efeito-cascata que provocou o colapso no fornecimento de energia, segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). O sistema de proteção é como uma trava de segurança, que bloqueia a dispersão dos efeitos de uma pane para todo o sistema. Funciona através de um aparelho chamado relé, com a mesma função de um disjuntor de residências. Quando há grandes oscilações no fornecimento de energia, o relé é desligado, evitando que o problema passe para as próximas subestações, gerando o efeito cascata. "O relé da linha 2, que se rompeu, foi acionado corretamente. Mas, não sabemos ainda porque, o da linha 1 também foi acionado, paralisando as operações desta linha e gerando o problema", explicou o presidente do ONS, Mário Santos. Técnicos da entidade e de empresas de energia que atuam nas regiões Sudeste e Centro-Oeste passaram a tarde de ontem tentando chegar a uma resposta. Não conseguiram e tiveram de pedir à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), uma prorrogação do prazo para a entrega do relatório com um diagnóstico sobre o blecaute, que vencia às 18 horas desta terça-feira. Mário Santos acredita que o relatório final possa ficar pronto nesta quarta-feira. O ONS trabalha com duas hipóteses: defeito no equipamento ou indução por algum agente externo. A falha do sistema de proteção levanta questionamentos sobre a segurança do sistema elétrico brasileiro. Blecautes como o que ocorreu anteontem poderão se repetir com mais freqüência devido à deficiência no sistema, segundo especialistas ouvidos pela Agência Estado. O efeito cascata também foi a causa dos dois últimos grandes blecautes, ocorridos em 1997 e 1999. "Nem o rompimento de um cabo nem a queda de um raio poderiam, de maneira nenhuma, provocar um blecaute em dez estados", diz Cláudio Ferreira, especialista em energia e ex-assessor da diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A constatação de que a pane desta semana, fora do horário de pico, foi causada pelo rompimento de um cabo em uma rede secundária do sistema, com voltagem relativamente baixa em relação às demais, demonstra que "o Brasil está em situação de perigo muito grande", na avaliação do professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro Adriano Pires, um dos responsáveis pela elaboração do programa de racionamento adotado pelo governo. "A Aneel deveria exigir do ONS um relatório sobre as condições das linhas de transmissão. Atualmente isso é uma caixa preta semelhante à que foi a situação crítica da geração no início do ano passado." "O sistema está velho. Não recebe investimentos há muitos anos e expõe todo o País a um dano que poderia ser localizado", diz Pires. Ele compara a situação da rede à dos dutos da Petrobrás que, deteriorados por uma manutenção precária, acabaram provocando uma série de vazamentos nos últimos três anos. Segundo dados da Eletrobrás, os investimentos em transmissão representaram somente 22% do que foi aplicado no sistema todo, aliando geração e distribuição, entre 1970 e 1999. O foco no aumento da oferta de energia e a impossibilidade de investimentos das estatais - controladoras da maior parte da rede de distribuição - são apontados como fatores que contribuíram para a deterioração do sistema de segurança da rede. "As estatais, por terem limitações para investir, não puderam acompanhar o ritmo de investimentos das distribuidoras privadas e seus equipamentos estão defasados", avalia o secretário de energia, indústria naval e petróleo do estado do Rio, Wagner Victer. Mário Santos admitiu que o sistema de proteção precisa passar por uma modernização. "Já temos feito um esforço enorme depois do blecaute originado em Bauru", ressalvou. Outras medidas também serão tomadas para reduzir o risco de apagões generalizados. "Pedimos à Aneel para antecipar a licitação da linha Londrina-Campinas, o que reduzirá a amplitude de problemas locais", disse. A linha Curitiba-São Paulo, que fica pronta no final de 2003, também contribuirá. O cabo da linha 2 do circuito Ilha Solteira-Araraquara será examinado em laboratório para a identificação do motivo do seu rompimento. O presidente do ONS, porém, descartou de imediato a hipótese de sabotagem. Ontem, a Eletrobrás anunciou a captação de US$ 110 milhões no exterior. Segundo nota distribuída pela empresa, "os recursos serão utilizados para investimentos em geração, transmissão e para fins corporativos para fazer frente ao Programa Emergencial do governo federal".