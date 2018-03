ONGs são vítimas de criminalização, afirma Carvalho

"Aproveito para reafirmar a posição (do governo) neste momento crítico em que se tenta fazer um processo de criminalização das entidades sociais da sociedade civil. Quero reafirmar a posição do governo da presidente Dilma, de total apoio, nenhum milímetro de recuo, pelo contrário, um desejo de aprofundamento dessa fecunda relação governo-sociedade civil", discursou Carvalho, durante seminário, hoje, sobre a Rio+20 no Palácio do Planalto.

Carvalho lembrou que a presidente determinou a criação de um grupo de trabalho para a construção de um marco regulatório que, segundo ele, vai conferir "segurança jurídica" e ajudar na "desburocratização" do processo de convênios.

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso criticou ontem o atual modelo de relacionamento entre governo e ONGs, recomendando que "tem que tomar muito cuidado para que elas não sejam apenas uma extensão do partido".