ONGs farão protesto contra programa nuclear brasileiro

"Não podemos ficar parados. Esse é o momento de pressionar o governo brasileiro a seguir o exemplo da Alemanha e da China, que estabeleceram moratória aos projetos nucleares em seus países por conta do desastre no Japão", afirma Rebeca, em comunicado. "O Programa Nuclear Brasileiro, criado durante a ditadura militar, é caro, inseguro e protegido por leis de sigilo", acrescenta. André Amaral, diretor da EcoGreens, lembra que o Brasil "tem capacidade de gerar duas vezes mais eletricidade do que seu consumo atual, apenas através da energia dos ventos, que já é muito mais barata que a nuclear".

A mobilização será realizada das 18h às 22h e deverá ocorrer simultaneamente em São Paulo, na Praça da Liberdade; no Rio, na sede da Eletrobrás; no Recife, em frente ao palácio do governo; e em Salvador, próximo ao Elevador Lacerda. A manifestação é aberta e será uma vigília pacífica com flores e velas. Mais informações podem ser obtidas pelo site www.matilhacultural.com.br.