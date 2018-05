ONGs denunciam ''genocídio'' de guaranis A campanha a favor da demarcação de terras indígenas no Mato Grosso do Sul está chegando à Europa. Cópias de um abaixo-assinado intitulado Basta de Genocídio: Pela Terra e Vida do Povo Kaiowá Guarani já começaram a circular na Espanha e devem chegar logo a outros países europeus. Com o apoio do Conselho Indigenista Missionário (CIMI) e de ONGs, o documento já corre o Brasil e outros países da América Latina. Ele deve ser entregue ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva em novembro. O texto enfatiza que "a voracidade da monocultura do agronegócio" provocou o confinamento de 40 mil índios guaranis numa área de 20 mil hectares, em péssimas condições de vida. Citando casos de mortes de crianças por desnutrição, suicídios entre jovens e homicídio nas áreas indígenas, o texto conclui que existe "um quadro de genocídio" na região. O documento lembra que o Brasil é signatário da Declaração dos Direitos Indígenas da ONU e da Convenção 169 da OIT, mas não cumpre os termos desses acordos. Os índios e as ONGs também vão fazer uma campanha de esclarecimento entre a população do Estado. Seria uma forma de se opor ao "ódio contra os povos indígenas" que estaria sendo estimulado por "setores políticos e econômicos".