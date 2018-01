ONGs criticam ação do governo na Amazônia Nove ONGs e movimentos sociais com atuação na região amazônica, como WWF Brasil e Instituto Socioambiental, enviaram carta à Presidência e ao Ministério do Desenvolvimento Agrário questionando aspectos da regularização fundiária promovida pelo governo na região. Segundo o documento, a aceleração do processo, "sem maiores critérios, pode estimular novas ocupações de terras públicas, na medida em que cria a esperança de que novas exceções poderão ser criadas". Entre as sugestões estão "incorporar ao patrimônio da União e dar destinação às terras públicas devolutas, com prazo definido". ,