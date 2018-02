ONG pede transparência em protesto no Congresso

O rosto de cada um dos 27 bonecos, representando os 26 Estados e o Distrito Federal, está coberto com a bandeira do Brasil. O gesto faz referência à resposta do governo para tentar conter a violência em manifestações de rua. "O Estado não pode esquecer que age de modo mascarado quando não mostra com transparência os seus atos. Queremos que o governo dê o exemplo", afirma o presidente da ONG, Antônio Carlos Costa.

Segundo Costa, o protesto é para pedir um "choque de gestão" no serviço público. "Queremos meta, cronograma e transparência para que a sociedade possa cobrar depois", explica. A organização do Rio de Janeiro, existente desde 2007, promove atos sobre temas relacionados a direitos humanos e constitucionais.