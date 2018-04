Omar Aziz é alvo de ação por propaganda antecipada

O vídeo intitulado "Caic Gilson Moreira", com duração de 30 segundos, divulga a reforma e ampliação do centro, além do funcionamento de mais 11 entidades no Amazonas. A propaganda, que custou mais de R$ 67 mil, ainda encerra com o slogan: "Com competência, o Amazonas segue em frente", entendido pela procuradoria como propaganda eleitoral antes do permitido por lei.

A assessoria do governo estadual afirmou que não vai comentar a ação. O governador também foi alvo de ação da procuradoria eleitoral no início do mês por suposta propaganda eleitoral antecipada em sacos de pão. Foram distribuídos 300 mil sacos de pão com impressos referentes a programas do governo estadual a 75 padarias de Manaus.