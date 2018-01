Olívio Dutra diz que assassinato não foi acaso O governador do Rio Grande do Sul, Olívio Dutra (PT), afirmou nesta manhã que "as suspeitas são fortes" de que o assassinato do prefeito de Santo André, Celso Daniel (PT), não foi "um acaso". Ele, assim como a maior parte dos petistas, acredita em crime político. "Não é possível estarmos à mercê desse tipo de crime", afirmou ele. O governador afirmou que a morte de Daniel representa uma perda "irreparável" e que o momento exige reflexão por parte de todos os governantes. "É preciso que se perceba que são necessários outros investimentos, investimentos sociais", afirmou. O ex-ministro Luís Carlos Bresser Pereira também lamentou a morte de Daniel. Para ele, faltam "recursos humanos" dentro das polícias.