Olimpíada: Cabral destaca ganho de imagem

"Se nós juntássemos todos os recursos do ano da Prefeitura, do Governo do Estado, do Ministério do Turismo, do Ministério dos Esportes e do Ministério das Comunicações para fazer a divulgação do Brasil e do Rio de Janeiro nos dariam 5% do que nós fomos beneficiados, em termos de imagem positiva do Brasil e do Rio nessas últimas 48 horas, sobretudo nessas últimas 24 horas", disse Cabral, na manhã de hoje em Copenhague, de acordo com nota do Governo do Estado do Rio Janeiro à imprensa.

"Todas as redes internacionais de televisão exibindo imagens bonitas, positivas, verdadeiras do povo celebrando nas ruas, do povo vibrando na praia de Copacabana. Só isso já uma demonstração do bem intangível que é conquistar uma Olimpíada", afirmou o governador, segundo a nota.