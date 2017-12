Okamoto nega lista de fornecedores O presidente do Sebrae, Paulo Okamoto, negou, na acareação da CPI dos Bingos, a informação do economista Paulo de Tarso Venceslau, de que sempre procurava obter uma lista dos fornecedores das prefeituras de municípios do interior de São Paulo, administrados pelo PT. Segundo Venceslau, Okamoto solicitava essas listas para conseguir obter recursos das empresas para o partido, de forma não contabilizada. "É até difícil imaginar alguém pedir uma lista de fornecedores da prefeitura para obter recursos para um partido político", disse Okamoto. Para ele, as declarações de Paulo de Tarso Venceslau não passam de "fantasias". Okamoto ainda explicou aos parlamentares que sugeriu então à prefeita de São José dos Campos, Angela Guadagnin que fosse feita uma "agenda de apoiadores" do partido na cidade. "O nosso objetivo era conseguir uma participação maior, em setores da sociedade, onde o partido não é muito vigoroso", disse Okamoto. Ele lembrou que o PT já tinha uma participação forte nos movimentos sociais e no movimento sindical, mas precisava ampliar sua área de influência para setores da classe média. O próprio economista, Paulo de Tarso, disse que o presidente do Sebrae não chegou a lhe pedir uma lista de fornecedores da prefeitura de São José dos Campos. "Ele não teve coragem de fazer isso, porque se fizesse, ia receber o troco", afirmou Venceslau. O economista também afirmou, durante acareação, que o atual presidente do Sebrae trabalhava como gestor das finanças pessoais do então presidente de honra do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. "Foi por isso que eu procurei o Okamoto, para falar sobre a influência do empresário Roberto Teixeira nas prefeituras do PT", disse Venceslau. Segundo ele, o empresário Roberto Teixeira, por meio da empresa Cepem, se constituía no maior credor de algumas prefeituras administradas pelo partido, como Campinas e São José dos Campos. Bate-boca O primeiro confronto direto na acareação ocorreu quando Venceslau estava falando sobre uma suposta conversa com Okamoto, sobre um eventual repasse de recursos da Cepem, para a aprovação da Segunda Caravana da Cidadania, que era usada pelo então presidente de honra do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, como uma espécie de antecipação da campanha eleitoral. No momento em que Venceslau falava sobre essa questão, Okamoto interrompeu e afirmou: "o senhor mente, delira. Nunca teve essa conversa comigo. O senhor está mentindo e sabe disso". Ao ser interrompido, o economista e ex-secretário de Finanças da prefeitura de São José dos Campos, encarou Okamoto e afirmou: "eu falei sobre essa questão dos recursos para a caravana da cidadania, na ocasião em que isso aconteceu, e estou repetindo agora, na sua cara".