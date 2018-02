Oito servidores vão auditar Ministério dos Transportes Oito servidores foram designados para auditar, até o dia 31 de agosto, as licitações, contratos e execução de obras que deram origem às denúncias de irregularidades no Ministério dos Transportes e órgãos vinculados. Portaria da Controladoria Geral da União, com a nomeação dos servidores, foi publicada hoje, no Diário Oficial da União.