Oito cidades em cinco Estados elegem novos prefeitos

Em Itaí, no sudoeste paulista, Valmir Domingos (PR) foi eleito por uma diferença de 43 votos sobre o segundo colocado - ele obteve 4.766 votos (36,98%). No município de Boa Esperança do Sul, na região central do Estado, os eleitores escolheram Edinho Raminelli (PT) para ocupar a prefeitura com 57,14% dos votos. O tucano Edmar Mazucato foi eleito em Osvaldo Cruz, no oeste, 11.141 votos (68,27%).

Em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, Jorge Babo (PPS) venceu com 56,44% dos votos. No município de Ponte Serrada, em Santa Catarina, ganhou Eduardo Coppini Duda (PTB) com 51,62% da votação válida. Em Pedro Canário, no Espírito Santo, 46,35% dos votantes deram a vitória a Antônio Fiorot (PSB). Marituba, no Pará, elegeu Elivan Faustino (PMDB) com 59,36% dos votos. Em 6 de outubro, haverá eleições em Ibaté e Tabatinga, ambas em São Paulo. Desde o início do ano, 42 municípios elegeram novos prefeitos em todo o Brasil.