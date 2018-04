Oito capitais já tem prefeito eleito no primeiro-turno

O primeiro-turno da eleição para prefeito já está matematicamente definido em doze capitais: o PT elegeu três prefeitos e PSDB, PMDB, PSB, PP e PC do B também já confirmaram uma vitória cada. Os três prefeitos do PT eleitos no primeiro-turno foram João Coser (PT) em Vitória (ES), Raul Filho (PT) em Palmas (TO) e Roberto Sobrinho em Porto Velho (RO). O PSB manteve a prefeitura de João Pessoa com Ricardo Coutinho; e o PSDB, Curitiba, com Beto Richa. Também confirmaram a eleição antecipada Nelson Trad do PMDB em Campo Grande (MT), Edvaldo Nogueira do PC do B em Aracaju e Cicero Almeida do PP em Maceió. Segundo-turno Em outras quatro capitais, a apuração já foi encerrada e a eleição vai para o segundo-turno: Rio de Janeiro, Salvador, Florianópolis e São Luís. No Rio de Janeiro, a surpresa foi a ida ao segundo-turno do candidato do PV, Fernando Gabeira (PV), superando Marcelo Crivela (PRB). Ele disputará contra Eduardo Paes (PMDB), que foi o mais votado. Na capital baiana, o prefeito João Henrique (PMDB) decidirá a disputa no dia 26 contra o deputado Walter Pinheiro (PT). Em Florianópolis, a disputa será entre o PMDB (Dário Berger) e o PP (Espiridião Amin). Outra capital que terá segundo-turno é São Luís (MA), entre João Castelo (PSDB) e Flávio Dino (PC do B). Boca-de-urna De acordo com as pesquisas de boca-de-urna, PT e PMDB devem disputar a hegemonia nas capitais mais populosas do país nas eleições deste domingo. Segundo números do Ibope, o PT (São Paulo, Recife e Fortaleza) e o PMDB (Florianópolis, Porto Alegre e Rio de Janeiro) lideraram as intenções de voto em três capitais cada e dividiram essa liderança em uma, Salvador. Das dez capitais com pesquisas divulgadas pelo Ibope, o PTB liderou a preferência do eleitorado em Belém; o PSB, em Belo Horizonte; e o PSDB, em Curitiba, onde a reeleição do candidato Beto Richa já foi confirmada pela Justiça Eleitoral. Ainda de acordo com os números do Ibope em dez capitais, mais dois prefeitos devem ser eleitos no primeiro turno: João da Costa (PT) em Recife e Luizianne Lins (PT), que disputa a reeleição em Fortaleza. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.