OIT recebe hoje denúncia contra Brasil por precatórios A Organização Internacional do Trabalho (OIT) recebe hoje denúncias contra o Brasil alertando que as dívidas de Estados e municípios em relação aos precatórios chegariam a R$ 100 bilhões no País. A acusação será oficialmente feita pelo presidente do Sindicato dos Técnicos Científicos do Rio Grande do Sul (Sintergs), Cezar Pacheco Chagas, com apoio da Associação Nacional dos Servidores Públicos (ANSP) .