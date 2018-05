OEA pede explicações sobre vítimas do Araguaia

Segundo a Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República (SEDH/PR), o documento - cujo conteúdo foi revelado pelo Estado no último dia 25 de agosto - chegou oficialmente às mãos do governo no dia 2 deste mês com prazo até 2 de novembro para a defesa.

Apresentada pelo Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro, Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos de São Paulo e Centro Pela Justiça e o Direito Internacional (Cejil), a demanda pede que o governo brasileiro seja julgado por detenção arbitrária, tortura e desaparecimento de 70 pessoas, entre camponeses e militantes do Partido Comunista do Brasil (PC do B).

Os familiares recorreram à corte interamericana após 27 anos de disputas na Justiça civil brasileira para conhecer os fatos e localizar os restos mortais das vítimas. Para Beatriz Affonso, diretora do escritório brasileiro do Cejil, o governo só decidiu organizar uma força-tarefa para a busca de ossadas após saber que a corte pediria explicações.