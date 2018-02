OEA cobra reposta sobre desaparecidos no Araguaia

Em 2010, ao julgar ação movida por familiares de desaparecidos, a corte havia determinado que o Brasil localizasse e apresentasse os restos mortais. Em abril deste ano, os mesmos familiares, representados pela organização não governamental Centro pela Justiça e o Direito Internacional, voltaram à corte, dessa vez para manifestar insatisfação com os resultados das buscas.

Em documento com 120 páginas, acusam o governo de trabalhar sem métodos científicos, desperdiçando recursos públicos. Seria mais eficiente e econômico, argumentam, se as Forças Armadas abrissem seus arquivos secretos e revelassem quais os lugares onde foram deixados os restos mortais guerrilheiros.

Os familiares também criticam o governo por não investir na análise dos restos mortais já localizados e transferidos para Brasília. No total, são 19 ossadas que aguardam identificação.

De acordo com informações do governo, no período de 2009 a 2011 as buscas na região do Rio Araguaia custaram R$ 5,4 milhões aos cofres públicos. Neste ano, os gastos devem chegar a R$ 2,5 milhões. "É muito dinheiro, se você considerar que as expedições andam de um lado para outro sem orientação, sem metodologia científica. Se continuar dessa maneira, é melhor usar o dinheiro para a construção de escolas e hospitais", diz a professora aposentada Vitória Grabois, filha do guerrilheiro Maurício Grabois, desaparecido desde 1973.

Signatária do documento, ela diz que boa parte dos familiares se afastou das buscas oficiais. "Já estive duas vezes na região. Agora me recuso a participar de expedições que se destinam apenas a demonstrar a boa vontade do governo. Isso não basta."

Resposta

O governo deverá enviar explicações à Corte Interamericana dentro do prazo previsto, segundo Gilles Gomes, representante da Secretaria de Direitos Humanos no Grupo de Trabalho Araguaia, criado especialmente para realizar as buscas.

De São Geraldo do Araguaia, no Pará, onde se encontrava na semana passada em mais uma expedição, ele disse por telefone que serão detalhados os trabalhos já executados, as dificuldades na localização e identificação de corpos desaparecidos há quase 40 anos e os avanços obtidos.

Gomes também rebateu as críticas dos familiares. "Os documentos oficiais são importantes, mas não se pode exagerar. Há um certo fetichismo em torno deles. Eles podem ter pistas, mas não resolvem todos os problemas. Não está descartada a hipótese de já terem sido realizadas operações de limpeza na região."

Essas operações, segundo Gomes, teriam consistido na retirada e transferência dos restos mortais dos locais onde foram originalmente depositados. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.