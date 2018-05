Odebrecht fabricará submarino Não são apenas o governo e as companhias da França que lucrarão ao sacramentar os contratos de construção de submarinos no litoral do Rio. A empreiteira Odebrecht terá uma fatia maior do que o imaginado no total de ? 6,7 bilhões que serão desembolsados pelo Ministério da Defesa para equipar a Marinha. Isso porque, além de ter sido escolhida sem licitação para construir uma base naval e um estaleiro, a companhia será ainda parceira do estaleiro francês DNCS na fabricação das embarcações.