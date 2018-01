Odebrecht atuou em obra de sítio frequentado por Lula em Atibaia

A empreiteira Odebrecht confirmou nesta quinta-feira por meio de nota que participou das obras do sítio de Atibaia, no interior de São Paulo, frequentado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a família dele. A reforma foi realizada na propriedade no ano de 2010, quando Lula exercia seu segundo mandato na Presidência.

No texto, a construtora afirma ter descoberto, após realizar uma apuração interna, que o engenheiro da Odebrecht Frederico Barbosa trabalhou no sítio atendendo a um pedido feito por um superior da empresa. A empreiteira, no entanto, não revelou o nome de quem teria dado essa ordem a Barbosa. O Estado voltou a questionar a Odebrecht quem era o “superior” citado pela empresa na nota, mas não obteve resposta.

Segundo a Odebrecht, o engenheiro realizou “acompanhamento técnico de obras no sítio” e “apoiou a mobilização de pessoas envolvidas na execução dos serviços, que foram remuneradas pelo responsável pela obra”.

A empresa também não cita no texto o nome do responsável pela reforma na propriedade.

Ainda de acordo com a companhia, Barbosa trabalhou no imóvel por aproximadamente um mês – o texto fala da segunda quinzena de dezembro de 2010 até a meados de janeiro de 2011.

Na nota, a empreiteira afirma também que não recebeu qualquer pagamento pelos serviços prestados no sítio de Atibaia. “A Construtora Norberto Odebrecht não recebeu qualquer pagamento por esses serviços, nem custeou de qualquer modo insumos ou materiais utilizados”, diz o texto da construtora.