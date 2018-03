Odebrecht aponta 'vingança concorrencial' da Camargo Corrêa A Odebrecht, maior empreiteira do País, atribui a ''um sentimento de vingança concorrencial'' a menção a seu nome no depoimento do ex-vice-presidente da Camargo Corrêa, Eduardo Leite, à Justiça Federal nos autos da Operação Lava Jato. Segundo a Odebrecht, ''não surpreende'' que executivos da Camargo Corrêa, em regime de delação premiada, façam declaração "para negociar benefícios penais".