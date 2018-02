Odair: campanha de Maia não muda por causa de Mabel

"Vamos manter nossa tática de campanha. Não haverá mudança pelo fato de haver outro candidato. Continuamos buscando o apoio de outros partidos e parlamentares", afirmou. Cunha lembrou que hoje Maia encontra-se em Belo Horizonte, num almoço de apoio da bancada mineira, que contabiliza 53 parlamentares.

Além dos dez partidos que já formalizaram apoio à candidatura de Maia, o PV - que elegeu 15 deputados - oficializa amanhã sua adesão à campanha petista, adiantou o deputado Fabinho Ramalho (PV-MG).

Com isso, Maia contabiliza o apoio das maiores bancadas da Câmara (PT, PMDB, PSDB, PP, PR, PDT e PSB) e do Palácio do Planalto. O petista ainda busca o apoio do PTB, que segue neutro na campanha. O PSOL não deve apoiar nenhum candidato. Para vencer o páreo ainda no primeiro turno, Maia precisa obter 257 votos.