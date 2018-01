Ocupantes de ultraleve continuam desaparecidos Equipes do Corpo de Bombeiros e do 14º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais ainda não haviam encontrado, até o final desta tarde, os dois ocupantes de um ultraleve que caiu num matagal próximo ao aeroporto de Ipatinga, no Vale do Aço Mineiro. De acordo com informações dos bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 18h30 de sábado. O piloto da aeronave, João Fábio Lopes, de 50 anos, chegou a ligar, de seu celular, para o Corpo de Bombeiros de Ipatinga solicitando ajuda. Ele informou ao 2º sargento Gertrudes Caetano de Mattos que estava bastante ferido e sangrava muito. No telefonema, Lopes disse que o outro ocupante do ultraleve, Parmenedes Goodgod, de 54 anos, havia quebrado as duas pernas. A operação de resgate se iniciou logo em seguida. Um helicóptero da Aeronáutica auxiliava os militares nas buscas.