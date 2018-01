Ocupação do MPL na Câmara de Salvador chega ao fim Durou 31 dias a ocupação feita por integrantes do Movimento Passe Livre (MPL) na Câmara de Salvador. Os últimos dois manifestantes que dormiam no histórico prédio do centro da capital da Bahia - dos 22 que iniciaram a ocupação - deixaram o edifício nesta quarta-feira, 21. Assim que os ativistas deixaram o prédio, outros integrantes do MPL passaram a atirar ovos contra a sede da prefeitura, localizada no outro lado da rua.