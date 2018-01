Obstrução do DEM adia votação de MP da aviação

O líder do DEM, deputado Mendonça Filho (PE), não concordou com um dispositivo que permite que grupos privados peçam autorização para construir e operar aeroportos. De acordo com ele, o regime de autorização traz benefícios para essas empresas que não são garantidos às concessionárias de aeroportos. "Isso cria uma assimetria", justificou. A MP precisa ser aprovada pelo Senado até o dia 24 deste mês para não perder a validade.