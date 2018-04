'Obrigado aos ministro do STF', diz faixa na Raposa Serra do Sol

Os índios que vivem na reserva indígena Raposa Serra do Sol começaram a se mobilizar para comemorar a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que manteve a demarcação em faixa contínua da reserva. Cerca de 50 índios vestidos com trajes típicos cantam e dançam em uma quadra de esportes na Vila Surumu. Informados pelos jornalistas que estão na reserva sobre o placar no julgamento do STF, o líder índigena Martinho Macuxi disse que vai aguardar que parentes que estão em Brasília confirmem a decisão final.

Veja Também:

Assista aos votos dos ministros

Galeria de fotos da sessão no STF

Blog: acompanhe ao vivo o julgamento

Você é contra ou a favor da demarcação contínua?

A disputa pela Raposa Serra do Sol

Entenda a sessão do STF e veja como votaram os ministros em outras questões

Leia a íntegra do voto do relator, a favor da demarcação contínua

Leia a íntegra do voto de Marco Aurélio Mello, contra a demarcação contínua

Por 10 votos a 1, o Supremo decidiu manter a demarcação em faixa contínua da Terra Indígena Raposa Serra do Sol. A sessão entrou em intervalo e, em seguida, os ministros decidirão como se dará a retirada dos produtores de arroz e das famílias de agricultores brancos que permanecem em parte da reserva.

De acordo com Martinho, os índios não pretendem ocupar propriedades dos produtores de arroz ou entrar em conflito com os agricultores até que seja definida a retirada dos não-índios da região."A gente vai conversar com as lideranças para ver essa situação. Vamos esperar o que o STF vai decidir sobre a retirada e conversar com a maioria dos tuxauas (caciques) da Raposa Serra do Sol", disse.

No local onde os índios começam a se concentrar para a comemoração, há uma faixa com os dizeres "Obrigado aos ministro do STF pela garantia da nossa terra". O grupo de índios ligado aos arrozeiros que também vive na Vila Surumu continua acompanhando o julgamento pela TV. Representantes do grupo afirmaram que só pretendem se pronunciar depois do resultado oficial.