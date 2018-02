Obras do governo vão empregar beneficiados Governo e representantes da construção civil querem capacitar trabalhadores cadastrados no Bolsa-Família para ocupar postos criados pelas obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) em todo o País. Para isso, foi assinado convênio entre o Ministério do Desenvolvimento Social, Sesi e a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). Segundo dados da CBIC, a previsão é de que o conjunto de obras gere 1,2 milhão de empregos na construção civil até 2011. As indústrias levantarão os tipos de vagas para iniciar a capacitação.