Obra no PI beneficia menos gente do que o anunciado Moradores de São Julião, município de 6,4 mil habitantes no semiárido do Piauí, que foram nesta sexta-feira ver de perto a presidente Dilma Rousseff se mostraram felizes com a perspectiva de contarem com água tratada, na torneira, quando o sistema adutor de Piaus entrar em funcionamento, em abril. Mas, diferente do que foi anunciado pelo governo federal, a obra não vai beneficiar 25 mil pessoas - a soma das populações dos cinco municípios atingidos pelo sistema - São Julião, Pio IX, Campo Grande do Piauí, Fronteiras e Vila Nova do Piauí. Só a população urbana será atendida com a água tratada.