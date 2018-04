Obra faz Planalto suspender visitas de fim de semana A visitação pública ao Palácio do Planalto será suspensa a partir deste fim de semana. É o que informa nota da Coordenação de Relações Públicas da Casa Civil Presidência da República, divulgada hoje no site da Presidência. O motivo são as obras de reforma do Palácio que começarão nas próximas semanas. As visitas ao Planalto vão continuar apenas para as escolas públicas e particulares, em dias úteis, com um roteiro adaptado para despertar nos alunos a importância da conservação do patrimônio histórico. "As obras vão começar nas próximas semanas, mas o Palácio terá de ser interditado desde já, por conta da mudança dos órgãos da Presidência para o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) e outros prédios públicos de Brasília", afirma a nota. A restauração do Planalto é a primeira desde a inauguração de Brasília em 1960. A obra será conduzida pelo Exército. A decisão foi tomada depois da tentativa frustrada de contratar uma empresa privada para fazer o serviço. Na última terça-feira, conforme antecipou a Agência Estado, a comissão de licitação do Palácio cancelou processo de escolha da empresa que faria a obra. Não está descartada a participação de empresas nas obras, mas toda a supervisão estará sob responsabilidade dos militares.