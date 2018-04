Objetivo era abrir cassino, mas jogo não foi legalizado por Collor

Não foi por excentricidade que o deputado Edmar Moreira decidiu construir um castelo em São João Nepomuceno, na Zona da Mata de Minas, a cerca de 250 quilômetros a sudeste de Belo Horizonte. De acordo com informações de políticos que o conhecem bem, o castelo foi construído para ser transformado em um bem montado cassino assim que o jogo fosse legalizado no Brasil, durante o governo Fernando Collor. As obras tiveram início no final dos anos 80 e avançaram pelo início dos 90, justamente quando havia no governo e no Congresso intenso debate sobre a legalização dos jogos no País. Moreira, um capitão aposentado da Polícia Militar de Minas, rico, dono de empresas de segurança e transporte de valores, percebeu a oportunidade de ganhar muito dinheiro. Entrou para a política por intermédio do amigo Itamar Franco, que na época estava no PRN de Fernando Collor, pelo qual seria eleito vice-presidente na eleição de 1989. Moreira candidatou-se em 1990 a deputado federal. Eleito, integrou a pequena bancada "collorida", que teve como líder o então deputado Renan Calheiros (PRN-AL), hoje senador, que há um ano e meio teve de renunciar à presidência do Senado por suspeita de ter usado dinheiro de uma empreiteira para pagar a pensão de uma filha fora do casamento. Como a legalização do jogo nunca foi aprovada, Moreira ficou com um mico na mão. Afinal, não são muitas as pessoas que têm dinheiro para comprar um castelo. E aquelas que têm os valores necessários nem sempre querem um castelo no Brasil, no interior de Minas. Mesmo assim, ele pôs o empreendimento à venda, agora com o nome de Castelo Mona Lisa. GIGANTISMO A construção é gigante. Seu conjunto arquitetônico foi inspirado nos castelos europeus, com área de 192 hectares, nas quais se destacam lagos, reservas e parques. É composto de 12 torres, a principal com oito andares. Abriga 36 suítes com hidromassagem. Tem salões de festas, ginástica, jogos, eventos diversos, reuniões, além de piscinas, saunas e lagos para prática de pescaria, estrutura para campos de golfe, jardins e áreas de relaxamento. Enfim, tudo para abrigar pessoas que quisessem ficar dias num cassino gastando dinheiro. Só que o negócio nunca pôde ser aberto. O Mona Lisa foi construído na Fazenda Luzitana, no distrito de Carlos Alves, a 18 quilômetros de São João Nepomuceno. Quando edificou o castelo, Moreira quis retomar o antigo nome do povoado - Santa Bárbara, a santa de sua devoção. Foi para espicaçar o deputado que políticos adversários nomearam o distrito como Carlos Alves. Nos últimos tempos, a família de Moreira voltou a ter poderes em São João Nepomuceno. A atual prefeita é Edmea Moreira, sua irmã, reeleita em outubro. Ela se lançou pelo PSDB, em uma chapa pouco comum, que teve como candidato a vice o petista José Maria Sampaio. Um grande cassino.